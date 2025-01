Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Toter nach Fahrzeugbrand, Zeugen nach Automatenaufbruch gesucht, Autobahnraser erwischt

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Ein Toter nach PKW-Brand

Beim Brand eines Fahrzeugs in Bad Mergentheim ist am Montagabend eine Person verstorben. Gegen 20.15 Uhr wurde durch Zeugen ein brennendes Auto auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Bad Mergentheim gemeldet. Nachdem die Feuerwehr das Feuer gelöscht hatte konnte der vermeintliche Fahrzeugführer tot in dem Fahrzeug aufgefunden werden. Die Ermittlungen zur Brandursache sowie der Identität der verstorbenen Person hat die Verkehrspolizei Tauberbischofsheim aufgenommen.

Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 60040 zu melden.

Wertheim: Zeugen nach Automatenaufbruch gesucht

Ein Unbekannter versuchte zwischen Samstag und Montag einen Snackautomaten in Wertheim aufzubrechen. Als der 24-jährige Besitzer desAutomaten in der Breslauer Straße am Montag gegen 16 Uhr sein Eigentum überprüfte,stellte er fest, dass jemand versucht hatte, diesen aufzubrechen. Zwischen Samstag, 0 Uhr und Montagnachmittag hatte der Unbekannte zunächst das Vorhängeschloss aufgehebelt, war jedoch anschließend vermutlich gestört worden.

Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09342 91890 bei der Polizei Wertheim zu melden.

Kühlsheim: Schulbus gefährdet - Zeugen gesucht

Ein riskanter Überholvorgang sorgte auf der Landstraße XXX bei Külsheim am Montagmorgen für Gefahr. Ein vollbesetzter Schulbus war gegen 7.45 Uhr zwischen Steinbach und Steinfurt unterwegs, als ein entgegenkommender SUV-Fahrer hinter einem Lastwagen zum Überholvorgang ausscherte. Nur durch die schnelle Reaktion des Busfahrers sowie des Lkw-Fahrers konnte ein folgenschwerer Verkehrsunfall verhindert werden. Bei der eingeleiteten Vollbremsung stürtze ein Insasse des Busses, blieb jedoch unverletzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telfonnummer 09342 91890 bei der Polizei Wertheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Mit überhöhter Geschwindigkeit erwischt

Ein Autofahrer konnte auf der Autobahn 81 bei Tauberbischofsheim mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit festgestellt werden. Der 46-jährige Fahrer eines VW hatte es am Montag gegen 10 Uhr vermutlich eilig, als er bei regennasser Fahrbahn mit mehr als 170 km/h auf der Autobahn unterwegs war. Da an der dortigen Stelle lediglich 80 km/h erlaubt waren erwarten den Raser neben einem Bußgeld auch Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell