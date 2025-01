Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohe-Kreis: BMW entwendet, Zigarettenautomat aufgebrochen, Kinder ungesichert in Pkw transportiert

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: BMW entwendet - Zeugen gesucht

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde im Bretzfelder Elsterweg ein BMW 318 gestohlen. Der Fahrzeugbesitzer stellte das Fehlen des Fahrzeugs am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr fest, nachdem er den Wagen am Abend zuvor gegen 19.45 Uhr vor seiner Garage geparkt hatte. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07946 940010 beim Polizeiposten Bretzfeld entgegengenommen.

Öhringen: Zigarettenautomat aufgebrochen - Wer etwas gesehen?

Am vergangenen Wochenende wurde an der S-Bahn-Haltestelle in der Öhringer Römerallee ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Der unbekannte Täter entwendete eine noch unbekannte Anzahl Zigarettenschachteln sowie das Münzgeld aus dem Automaten. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

A6/Bretzfeld: Kinder ungesichert im Auto transportiert

Am Montagabend wurde auf dem Parkplatz Sommerhalden an der Autobahn 6 in Bretzfeld eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei stellten die Beamten fest, dass sich auf der Rückbank eines Audi A4 vier Kleinkinder und eine erwachsene Person befanden, die auf dem Weg nach Rumänien waren. Da das Fahrzeug nicht über ausreichend Sitzplätze verfügte und keines der Kinder ordnungsgemäß gesichert war, wurde die Weiterfahrt untersagt.

