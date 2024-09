Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Quad-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wiehl (ots)

Am Freitag (30. August) fuhr ein 36-jähriger Autofahrer aus Reichshof auf der Eckenhagener Straße aus Richtung Büttinghausen in Richtung Oberwiehl. Gegen 17:43 Uhr kam es an der Einmündung zur Derschlager Straße zum Zusammenstoß mit dem Quad eines 56-jährigen Wiehlers, der auf der bevorrechtigten Derschlager Straße unterwegs war und nach links auf die Eckenhagener Straße abbiegen wollte. Der Quad-Fahrer wurde schwer verletzt und mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

