Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 35-Jähriger in Haft

Altenburg (ots)

Am vergangenen Samstagabend (20.04.2024) wurde die Polizei via Notruf über eine ausgesprochene Bedrohung informiert. Hierbei meldete eine 46-jährige Frau, dass Sie soeben von einem 35-jährigen Mann bedroht wurde. Im Rahmen der Sachverhaltsprüfung stellte sich heraus, dass der Mann zuvor drei Jugendliche (weiblich, 12,13,16) belästigt und diese außerdem unsittlich berührte hatte. Als die Frau den Mann zur Rede stellte, äußerte dieser ihr gegenüber die bedrohenden Worte. Durch einen weiteren Zeugenhinweis konnte der Mann schließlich auf dem Markt gestellt werden. Aufgrund der begangenen Straftaten wurde der Mann festgenommen und in eine JVA überstellt.

