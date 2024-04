Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geld geraubt

Altenburg (ots)

Altenburg: In den frühen Morgenstunden des 20.04.2024 ist es nach Angaben eines Geschädigten gegen 05:15 Uhr in der Alten Poststraße zu einer Raubstraftat gekommen. Ein 35-jähriger Mann war auf dem Weg zur Arbeit durch zwei unbekannte Täter gestoßen und ins Gesicht geschlagen worden. Anschließend entriss einer der Täter dem Opfer eine Tasche und stahl diesem Bargeld. Beide Täter flohen anschließend in Richtung Bauernweg. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land unter der Bezugsnummer 0101527/2024 in Verbindung zu setzen. (CS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell