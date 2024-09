POL-GM: Betrunkener Pedelec-Fahrer gestürzt

Morsbach (ots) - Am 29.08.2024 um 15:20 Uhr fuhr eine 37-jährige Waldbrölerin mit ihrem Opel die Waldbröler Str. aus Morsbach-Lichtenberg kommend in Richtung Morsbach-Zentrum. Mit in Ihrem PKW befanden sich Kinder im Alter von 8, 12 und 14 Jahren. In Höhe des Hauses Nr. 64 kam sie aus ungeklärten Gründen von ihrem Fahrstreifen ab und fuhr in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender PKW konnte noch ausweichen und ...

