Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Zoll stoppt Drogenkurier im Selfkant

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Mehr als 3,6 Kilogramm Marihuana lagen auf der Rücksitzbank eines Fahrzeugs, das Beamte des Aachener Zolls am Sonntagabend (24. November 2024) in Tüddern/Selfkant kontrollierten.

Der Fahrer, ein 35-jähriger Albaner, der zuvor aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist war, gab gegenüber den Zöllnern an, keine Betäubungsmittel mitzuführen. In einer auf dem Rücksitz befindlichen Plastiktüte fanden die Beamten jedoch insgesamt über 3,6 Kilogramm Marihuana. Der Zoll setzte zusätzlich einen Rauschgiftspürhund ein, der das Fahrzeug absuchte.

Bei dem Schmuggler handelte es sich um einen mutmaßlichen Drogenkurier: Seinen Angaben zufolge habe er die Tüte in den Niederlanden erhalten, um sie in Deutschland einer Person zu übergeben. Für den Kurierdienst sei ihm nach Rückkehr in die Niederlande ein dreistelliger Geldbetrag zugesagt worden.

Aufgrund der Menge an Rauschgift klickten für den Mann die Handschellen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt zuständigkeitshalber die Zollfahndung Essen.

Original-Content von: Hauptzollamt Aachen, übermittelt durch news aktuell