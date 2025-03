POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 02.03.2025

Goslar (ots) - Sachbeschädigung an einer Gebäudetür in Clausthal-Zellerfeld In der Nacht von Mittwoch dem 26.02.2025 auf Donnerstag dem 27.02.2025 kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Gebäudetür in der Adolph-Roemer-Str. 4 in Clausthal-Zellerfeld. Dabei wurde die äußere Verglasung der Gebäudetür durch einen bislang unbekannten Täter zerstört. Die Polizei bittet Personen, die Beobachtungen hinsichtlich des ...

