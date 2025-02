Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld - Unfall beim Abbiegen - Verursacher haut ab

Hildesheim (ots)

Alfeld (geb). Am 27.02.2025 gegen 18:55 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Ravenstraße/Gudewillstraße, 31061 Alfeld (Leine) ein Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Alfelderin befuhr die Ravenstraße vom Perkwall kommend und hielt verkehrsbedingt an der Lichtsignalanlage vor dem Kreuzungsbereich an. Auf dem Abbiegefahrstreifen links neben ihr, hielt ein weißer Transporter, welcher beim Anfahren gegen den Pkw der Alfelderin stieß und anschließend in Richtung Nordtangente abbog ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, welche Angaben zum verursachenden Fahrzeug sowie zum Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld unter 05181/8073-0 in Verbindung zu setzen.

