POL-BI: Verletzter Radfahrer nach Parkmanöver - BMW-Fahrer und Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede- Am Freitagnachmittag, 24.01.2025, kam ein E-Bike-Fahrer aufgrund eines Parkmanövers eines BMW-Fahrers zu Fall. Der Bielefelder erlitt leichte Verletzungen.

Ein 54-jähriger Bielefelder erstattete am Samstag bei der Polizei eine Strafanzeige. Freitagnachmittag, gegen 14:10 Uhr, war er mit seinem Pedelec auf der Hauptstraße, von der Straße Lönkert kommend in Richtung Berliner Straße, unterwegs. In Höhe der Westfalenstraße bremste der Fahrer des vor ihm fahrenden dunklen BMW plötzlich ab und setzte zurück in eine Parklücke. Um den Zusammenstoß zu verhindern musste der 54-Jährige nach links ausweichen. Dabei geriet er mit dem Vorderrad in die Bahngleise, kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Nicht der BMW-Fahrer, sondern Passanten kümmerten sich um den Verletzten. Das E-Bike wurde leicht beschädigt. Ein Rettungswagen brachte den Gestürzten zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Bei dem BMW soll es sich um einen dunklen PKW, vermutlich Kombi, gehandelt haben.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

