Polizei Bielefeld

POL-BI: Kfz-Aufbrecher mit Täterbeschreibung gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Bereits in der Nacht auf Freitag, 17.01.2025, brach der bisher unbekannte Mann mehrere Fahrzeuge in einem Parkhaus an der Kiskerstraße auf. Den Ermittlern liegt nun das Videomaterial einer Überwachungskamera vor.

Auf dem Band ist zu sehen, dass der Täter sich zwischen 00:30 Uhr und 03:30 Uhr in der Tiefgarage des Krankenhauses aufhielt. In dieser Zeit machte er sich an mindestens drei Fahrzeugen zu schaffen und erbeutete eine Handtasche sowie eine Tüte mit Pfandflaschen. Betroffen waren ein VW Polo, ein Skoda und ein Audi A5 Coupé.

Der Mann war etwa 1,75 Meter groß und hatte kurze, schwarze Haare. Er trug eine schwarze, lange Daunenjacke, einen türkisfarbenen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und weiße Sneaker.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell