POL-BI: Zweite gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt: MK Schraube in Hiddenhausen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 21.01.2025, kontrollierten Polizisten der Sonderkommission Innenstadt und der Stadtwache vier polizeibekannte Männer, die im Verdacht stehen mit Betäubungsmitteln Handel zu treiben. Es wurden Drogen und Bargeld in szenetypischer Stückelung sichergestellt. Ein Dealer ging in Untersuchungshaft. An der Herbert-Hinnendahl-Straße versuchte ein 25-jähriger Mann mit ...

