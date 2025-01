Polizei Bielefeld

POL-BI: Untersuchungshaft für Dealer

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 21.01.2025, kontrollierten Polizisten der Sonderkommission Innenstadt und der Stadtwache vier polizeibekannte Männer, die im Verdacht stehen mit Betäubungsmitteln Handel zu treiben. Es wurden Drogen und Bargeld in szenetypischer Stückelung sichergestellt. Ein Dealer ging in Untersuchungshaft.

An der Herbert-Hinnendahl-Straße versuchte ein 25-jähriger Mann mit algerischer Staatsbürgerschaft gegen 13:40 Uhr einer Kontrolle vergeblich zu entkommen. Bei seiner Durchsuchung stellten die Polizisten zehn kleine Tüten mit Marihuana und Bargeld sicher.

Gegen 16:55 Uhr stellten die Polizisten 12 Verkaufseinheiten mit Cannabis an der Stresemannstraße sicher. Ein 26-Jähriger aus Hagen hatte die Drogen in seiner Unterhose versteckt. Der Mann mit guineischer Staatsangehörigkeit hatte zudem Bargeld in szenetypischer Stückelung dabei.

Außerdem wurden zwei Männer gegen 18:20 Uhr an der Herforder Straße, in Höhe der Stresemannstraße, kontrolliert. Bei der Durchsuchung eines 35-jährigen Algeriers fanden die Beamten neun kleine Tüten Cannabis und bei einem 24-Jährigen aus Guinea sieben Verkaufseinheiten Marihuana, die er in seiner Unterhose versteckt hatte.

Der 35-Jährige war am selben Tag und am Tag zuvor mit Drogen aufgefallen. Er wurde am Mittwoch, 22.01.25, einem Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell