Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen Zeugen, die am Montagmorgen, 20.01.2025, am Niederwall einen leichten Anstoß zwischen einem schwarzen Kombi und einer Radfahrerin beobachtet haben.

Die 60-jährige Bielefelderin war gegen 07:20 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg des Niederwalls in Richtung der Detmolder Straße unterwegs. Nach eigener Aussage war es zum Unfallzeitpunkt zwar dunkel, aber die Radfahrerin habe die Beleuchtung eingeschaltet und verfügte über Reflektoren an Rad und Kleidung. Zeitgleich bog ein schwarzer Kombi von der Neustädter Straße nach rechts ab. Das Auto soll das Vorderrad des Fahrrades berührt haben, wobei die Radfahrerin leicht verletzt wurde, aber nicht stürzte. Anstatt anzuhalten, beschleunigte das Auto auf dem Niederwall in Richtung der Detmolder Straße.

Die 60-Jährige begab sich zunächst in die Ambulanz eines Bielefelder Krankenhauses und erstattete im Anschluss eine Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.

Das Verkehrskommissariat 1 des Polizeipräsidiums Bielefeld bittet um Hinweise an: 0521/545-0

