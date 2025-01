POL-BI: Trio nach Diebstahl gefasst

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Sennestadt - In unterschiedlicher Zusammensetzung begingen Mitglieder einer Vierergruppe am Samstagabend, 18.01.2025, Ladendiebstähle in zwei Tankstellen an der Paderborner Straße. Streifenbeamte trafen das Quartett mit gestohlenen Bierflaschen an. Gegen 23:20 Uhr begaben sich eine 34-jährige Bielefelderin und ihr Begleiter in einen Tankstellenshop an der Einmündung Schopketalweg. ...

