POL-HI: Brandursachenermittlung in Alfeld - Polizei geht in beiden Fällen von technischem Defekt aus

ALFELD - (jpm) Am Sonntagmittag (23.02.2025) und Montagabend (24.02.2025) kam es in der Heinrich-Rinne-Straße in Alfeld und in der Hauptstraße im Ortsteil Eimsen zu Bränden von Einfamilienhäusern.

Die Brandursachenermittlungen wurden in beiden Fällen von Beamten des Zentralen Kriminaldienstes aus Hildesheim geführt. Demnach sind beide Brände auf einen technischen Defekt zurückzuführen.

Bei dem Haus in der Heinrich-Rinne-Straße war das Feuer, wie bereits angenommen, am Batteriespeicher einer PV-Anlage ausgebrochen.

Der Brand in der Hauptstraße ist auf einen elektrotechnischen Defekt an einem Kühlschrank zurückzuführen, der an das Stromnetz angeschlossen war.

