Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand eines Einfamilienhauses in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am Sonntag, den 23.02.2025, um 12:40 Uhr, kam es in der Heinrich-Rinne-Str. zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Zu dieser Zeit stellte die 53-jährige Bewohnerin eine Rauchentwicklung am Carport fest und verständigte unmittelbar die Feuerwehr. Da das Carport direkt an das Einfamilienhaus grenzt, griff das Feuer rasch über auf den Dachstuhl des Hauses. Die freiwilligen Ortsfeuerwehren konnten den Brand löschen, allerdings ist das Haus bis auf weiteres unbewohnbar, da es auch als einsturzgefährdet bewertet wurde. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Gebäudeschaden beläuft sich auf geschätzt ca. 250.000 Euro. Mögliche Brandursache könnte eine PV-Anlage mit Stromspeicher unter dem Carport gewesen sein. Die Ermittlungen hierzu dauern allerdings an.

