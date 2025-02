Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gedenktafeln vom Kriegerdenkmal entwendet

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

Bockenem/ Nette - Am heutigen Samstagvormittag wurde von Mitgliedern der Dorfgemeinschaft Nette der Bereich um das Kriegerdenkmal auf dem Netter Weinberg einem "Frühjahrsputz" unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass drei der vier am Denkmal angebrachten Bronzetafeln entwendet worden waren. Nur die zur Straße ausgerichtete Gedenktafel war noch vorhanden. Der genaue Tatzeitpunkt bzw. der Tatzeitraum können derzeit nicht genauer bestimmt werden. Auch zur Schadenssumme können keine Angaben gemacht werden. Personen, die im Umfeld des Kriegerdenkmals verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell