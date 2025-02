POL-HI: Freden - Beim Abbiegevorgang mit Treppe kollidiert

Hildesheim (ots) - Am Freitag, 21.02.2025, gegen 09.05 Uhr, erschienen zwei bisher unbekannte männliche Personen in der Lönsstraße bei einer 64-jährigen Frau aus Emmerke und gaben an, dass es in der Nachbarschaft zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei. Aus diesem Grund müssten die Wasseranschlüsse in der Wohnung überprüft werden. Einer der Täter lenkte die ...

