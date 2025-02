Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen/Emmerke und Sarstedt(tko) Trickdiebstähle durch falsche Wasserwerker

Hildesheim (ots)

Am Freitag, 21.02.2025, gegen 09.05 Uhr, erschienen zwei bisher unbekannte männliche Personen in der Lönsstraße bei einer 64-jährigen Frau aus Emmerke und gaben an, dass es in der Nachbarschaft zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei. Aus diesem Grund müssten die Wasseranschlüsse in der Wohnung überprüft werden. Einer der Täter lenkte die 64-Jährige ab, während sich der zweite Täter unbemerkt in das Schlafzimmer begab. Dort wurde er von der Schwester der Wohnungseigentümerin überrascht, die ihre Schwester besuchen wollte. Beide Täter ergriffen daraufhin die Flucht.

Ebenfalls am Fr. gegen 09.50 Uhr erschienen zwei jüngere, dunkel gekleidete Männer bei einer 75jährigen Frau in Sarstedt, Am Ried. Auch hier gaben sie an, dass sie wegen eines Schadens an einer Wasserleitung die Leitungen im Haushalt der Frau überprüfen müssten. Während ein Täter die Frau ablenkte konnte der andere Täter aus einem anderen Raum der Wohnung Bargeld (im niedrigen vierstelligen Bereich) unbemerkt entwenden. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die die beiden Täter möglicherweise vor oder nach der Tat gesehen haben. Es ist zu vermuten, dass die Personen mit einem in der Nähe befindlichen Fahrzeug gekommen und weggefahren sind.

Hinweise zu diesen beiden Fällen bitte an die Polizei Sarstedt 05066-985115

