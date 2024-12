Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfall beim Abbiegen

Am Sonntag erlitt eine Fahranfängerin bei einem Unfall in Heidenheim leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 21.35 Uhr war eine 18-Jährige mit ihrem Mercedes in der Sudentenstraße unterwegs. An einer Einmündung bog sie nach rechts in die Iglauer Straße ab. Von rechts, aus der Iglauer Straße, kam ein 31-Jähriger mit einem Skoda. Da die Fahranfängerin beim Abbiegen nicht weit genug rechts fuhr, geriet sie auf die linke Fahrbahnseite und die Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Kollision lösten an beiden Autos die Airbags aus. Die 18-jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 10.000 Euro.

