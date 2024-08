Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Landrätin Eva Irrgang begrüßt neuen Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz

Kreis Soest (ots)

Die Landrätin Eva Irrgang hat am heutigen Morgen den neuen Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz, Kriminaldirektor Benjamin Aufdemkamp begrüßt.

Herr Aufdemkamp ist ab sofort u.a. zuständig für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten die auf den Polizeiwachen rund um die Uhr ihren Dienst versehen und Einsätze wahrnehmen. Auch die Beamtinnen und Beamte der Einsatzleitstelle bei der die Notrufe eingehen, freuen sich über ihren neuen "Chef".

Herr Aufdemkamp war bislang Leiter der Direktion Kriminalität im Märkischen Kreis und tritt nun die Nachfolge von Polizeidirektor Raimund Hörhold an, der im Juni in den Ruhestand verabschiedet worden ist. Ein ganz Unbekannter ist er bei der Polizeibehörde Soest nicht, da er in der Vergangenheit auch hier der Leiter der Direktion Kriminalität war.

Die Landrätin freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit und wünscht Herrn Aufdemkamp viel Erfolg bei seinen neuen, herausfordernden Aufgaben.

