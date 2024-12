POL-UL: (UL) Schelklingen - 18-Jährige eskaliert - Völlig eskaliert ist in der Nacht auf Sonntag eine 18-Jährige in Schelklingen.

Polizeipräsidium Ulm

Gegen 02:45 Uhr kam die 18-Jährige zu einer Geburtstagsfeier ins Feuerwehrhaus Schelklingen, wo sie allerdings niemand kannte. Kurze Zeit später fanden Geburtstagsgäste die junge Frau stark alkoholisiert in der Nähe der Bundesstraße 492. Gegenüber den hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Ehingen war die Betrunkene sofort hochaggressiv. Sie trat und schlug nach den Polizisten, spuckte sie an und versuchte, sie zu beißen. Dabei beleidigte und beschimpfte sie die Polizisten durchweg. Die 18-Jährige wurde gefesselt. Zudem wurde ihr eine Spuckschutzhaube übergezogen, da sie nicht aufhörte, die Beamten anzuspucken. Sie stand offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen, weshalb sie im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Auch hier musste Zwang angewendet werden. Die Ärztin und den Pfleger beleidigte die 18-Jährige ebenfalls, den Pfleger schlug sie sogar. Im Anschluss an die Maßnahmen im Krankenhaus verlegten die Polizisten mit der Betrunkenen auf die Wache, wohin der Vater mittlerweile unterwegs war. Bis dieser dort eintraf beleidigte, bedrohte die Betrunkene die Polizisten weiter und griff diese an, in der Absicht, sie zu verletzen. Schlussendlich wurde die junge Frau an ihren Vater übergeben. Als die beiden das Polizeiareal bereits verlassen hatten versuchte die 18-Jährige, über den Zaun zurück auf dieses zu gelangen, um die im Innenhof befindlichen Polizisten erneut anzugreifen. Beim Versuch, seine Tochter zurückzuhalten bekam auch der Vater Schläge und diverse Beleidigungen ab. Nach längerer Zeit gelang es dem Vater, seine Tochter ins Auto zu verbringen und nach Hause zu fahren. Die 18-Jährige wird sich wegen einer Vielzahl an Delikten zu verantworten haben.

