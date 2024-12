Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Drei Leichtverletzte bei Unfall - Zu einem Unfall mit drei Leichtverletzten kam es am Freitagmittag bei Gerstetten. Die Polizei sucht Zeugen.

Ulm (ots)

Gegen 12:15 Uhr befuhr ein 30-jähriger mit seinem MAN Transporter die L 1164 in Richtung Gerstetten. An der Kreuzung zur K 3016 ordnete sich der Mann auf die Linksabbiegespur nach Heuchstetten ein. Zur selben Zeit befuhr ein 19-Jähriger mit seinem BMW hinter dem Transporter. Der junge Mann wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Nach bisherigem Ermittlungsstand entschied sich der 30-Jährige um und wollte doch nach rechts in die Heuchstetter Straße abbiegen. Dazu lenkte er seinen Pritschenwagen noch auf dem Abbiegestreifen nach rechts ein. Offensichtlich erkannte dies der 19-Jährige. Er leitete eine Gefahrenbremsung ein und versuchte, über den Fahrstreifen des Gegenverkehrs links an dem stehenden Fahrzeug vorbeizufahren. Gegenverkehr kam zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht. Trotz der Bremsung und des Ausweichmanövers kollidierte der BMW mit dem Heck des Transporters. Hierbei wurden der 19-Jährige sowie zwei 55 und 36 Jahre alte Mitfahrer im Transporter leicht verletzt. Alle kamen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro, er musste abgeschleppt werden. Am Transporter entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Giengen nahm den Unfall auf und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07322/96530 zu melden.

