POL-UL: (UL) Dornstadt - Neuwertige Fliesen illegal entsorgt

Bei Ermittlungen zu einer Müllablagerung bei Dornstadt hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.

Ulm (ots)

Am Dienstag erlangte die Polizei Kenntnis von einer Müllablagerung, zu der es vermutlich in den vergangenen Wochen kam. Ein Unbekannter lud, den Spuren zufolge mit einem Traktor, mehrere Paletten mit Fliesen an der Bahnstrecke Ulm-Wendlingen ab. Die rund 50 bis 70 Kubikmeter mit neuwertigen Fliesen samt Verpackungsmaterial und Paletten entsorgte er auf einer Fläche links neben der L1234 von Scharenstetten kommend in Richtung Merklingen, nach der A8 Überführung. Aufgrund der Menge des Abfalls gehen die Ermittler davon aus, dass der Unbekannte mit seinem Fahrzeug und Anhänger mehrmals fuhr. Bisherige Ermittlungen der Beamten von Gewerbe und Umwelt verliefen ohne Erfolg, weshalb die Spezialisten auf Hinweise aus der Bevölkerung hoffen. Wer jemanden beim Abladen des Abfallgemisches beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte bei den Umweltermittlern aus Ulm unter der Tel. 0731/188-3318 melden.

Umweltschutz ist Aufgabe jedes einzelnen und geht auch jeden an. Welche Beiträge man dazu leisten kann, darüber informiert ausführlich das Umweltministerium Baden-Württemberg (https://um.baden-wuerttemberg.de). Immer wieder wird Müll unterschiedlichster Art nicht ordnungsgemäß entsorgt und die Verantwortlichen kommen ungestraft davon. Klärt die Polizei jedoch eine Tat auf, so sind häufig hohe Bußgelder fällig. Die Höhe der Strafe orientiert sich dabei in erster Linie an der Menge des entsorgten Abfalls.

Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

