POL-UL: (UL) Ulm - Drei Verletzte nach Rotlichtfahrt

Ulm (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 11.15 Uhr, fuhr ein 56-Jähriger vom Kreisverkehr Lehrer Straße auf der L1165 in Richtung Ulm. Aus Unachtsamkeit überfuhr er an der Einmündung von der B10 eine rote Ampel. Möglicherweise war seine Sicht auch durch die tiefstehende Sonne behindert. Jedenfalls fuhr zu dem Zeitpunkt ein 60-Jähriger an der Ausfahrt Ulm-Lehr von der B10 aus und woltte an der ampelgeregelten Einmündung bei Grün nach links abbiegen. Beim Zusammenstoß wurde der Verursacher schwer verletzt. An seinem Suzuki Vitara entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR. Der Geschädigte sowie seine 65-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt zur Untersuchung in die Klinik gefahren. An ihrem Opel Astra entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000 EUR. Zur Unfallursache hatten beide Fahrer angegeben, dass die Ampel für sie Grün zeigte. Mittels einer Dashcam in einem der Autos konnte die Rotlichtfahrt als Ursache belegt werden.

