Polizei Düsseldorf

POL-D: UEFA EURO 2024 - Nach zweitem Spiel in Düsseldorf - Einsatzleiter zieht wieder positive Bilanz - Ausgelassene Stimmung trotz regnerischem Wetter

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Auch nach dem zweiten Spiel in Düsseldorf (Slowakei gegen Ukraine) zieht der Polizeiführer, der Leitende Polizeidirektor Dietmar Henning, wieder eine positive Bilanz. "Mein Dank richtet sich sowohl an die Einsatzkräfte, die nun seit einer Woche dazu beitragen, dass dieses Fußballfest bislang friedlich und ohne Zwischenfälle verlaufen ist, aber auch natürlich an die zahlreichen Fans, die auch heute wieder ausgelassen gefeiert haben." Rund 1.000 Anhänger des ukrainischen Nationalteams zogen am heutigen Mittag friedlich vom Rheinpark zur Arena. In der Fan Zone am Burgplatz waren bei teilweise regnerischem Wetter circa 2000 Menschen. Sowohl vor dem Spiel, als auch in der Arena kam es zu keinen nennenswerten Vorfällen. Auch die Abreise verlief größtenteils störungsfrei. Insgesamt fertigten die Beamtinnen und Beamten 13 Anzeigen. "Wir blicken mit Freude auf das Spiel am kommenden Montag in der Landeshauptstadt", so der Polizeiführer.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell