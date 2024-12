Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Polizisten beleidigt - In betrunkenem Zustand hat in der Nacht auf Samstag ein 37-Jähriger Polizisten beleidigt.

Ulm (ots)

Gegen 23:30 Uhr stand der 37-Jährige in der Ehinger Straße in sichtlich betrunkenem Zustand neben dem Kreisverkehr an eine Straßenlaterne gelehnt. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Biberach hielt neben ihm an. Die Beamten waren im Begriff, den Betrunkenem nach seinem Wohlbefinden zu befragen. Dazu kamen die Polizisten jedoch gar nicht. Noch bevor sie den Mann ansprachen fing dieser an, sie zu beleidigen. Aus diesem Grund wurde er einer Personenkontrolle unterzogen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Der 37-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen Beamtenbeleidigung entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell