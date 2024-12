Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Kneipenbesuch endet in Zelle - Für einen betrunkenen 33-Jährigen endete der Kneipenbesuch am Freitagabend in der Zelle.

Ulm (ots)

Gegen 20:25 Uhr befand sich der 33-Jährige in einem Café in der Weberstraße in Laichingen. Dort provozierte er andere Gäste und pöbelte diese an. Ein 46-Jähriger ignorierte die Provokationen. Dennoch griff der Betrunkene den Mann unvermittelt an und schlug ihm in die Magengrube. Der 46-Jährige fixierte den Aggressor daraufhin am Boden. Auch gegenüber den hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Ehingen legte der Mann kein anderes Verhalten an den Tag. Die Polizisten nahmen den Mann in Gewahrsam. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 3 Promille. Während der gesamten Maßnahmen leistete der Betrunkene Widerstand und versuchte, die Beamten anzugreifen. Eine ärztliche Untersuchung eröffnete ihm schlussendlich den Weg in die Zelle, wo er den Rest der Nacht verbringen durfte.

+++++++++++++++++++ (2378125+2377570) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell