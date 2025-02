Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Versuchter Einbruch in Bäckerei

Hildesheim (ots)

Sarstedt (Sti) - In der Nacht von dem 21.02.2025 auf den 22.02.2025 haben unbekannte Personen ein Fenster einer Bäckerei aufgehebelt. Die tatbetroffene Bäckerei befindet sich in dem Gebäude eines Lebensmitteldiscounters in der Voss-Str. Nachdem der oder die Täter das Fenster gewaltsam geöffnet haben, wurde das Gebäude jedoch nicht betreten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 zu melden.

