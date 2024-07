POL-WAF: Warendorf. Gegen Zapfsäule und Pfeiler gestoßen

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Donnerstagmorgen (04.07.2024, 00.50 Uhr) die Handtasche samt Inhalt einer Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Gemmericher Straße in Ahlen gestohlen. Der Unbekannte klingelte an der Tür der Frau. Als sie öffnete, drang er in die Wohnung, stahl die Handtasche mit Wertsachen, schlug der Frau unvermittelt ins Gesicht und flüchtete. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ...

mehr