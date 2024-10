Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei nach Brand in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet in der Nacht zum Dienstag (01.10.2024) mutmaßlich ein Sicherungskasten im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Mainhardter Straße in Ludwigsburg in Brand. Gegen 00.25 Uhr meldeten mehrere Personen per Notruf dichten Rauch und Flammen aus dem Keller gemeldet worden.

Bei der anschließenden Evakuierung des Gebäudes rettete die Feuerwehr drei Personen mit Hilfe einer Drehleiter. Die restlichen Bewohnerinnen und Bewohner konnte das Haus eigenständig verlassen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten auch drei angrenzende Wohngebäude evakuiert werden. Insgesamt mussten 44 Personen ihre Wohnräume verlassen.

Der Rettungsdienst behandelte vor Ort 14 Personen aufgrund einer Rauchgasintoxikation, drei davon wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Während die Bewohnerinnen und Bewohner der angrenzenden Häuser nach Abschluss der Löschmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkonnten, blieb das vom Brand betroffene Gebäude unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 100.000 Euro belaufen.

Eine kirchliche Institution stellte ein Gemeindehaus für die Betreuung der Personen während der Einsatzmaßnahmen zur Verfügung. Das Landratsamt sowie die Stadt Ludwigsburg kümmerten sich um die Unterbringung derjenigen, die bislang nicht in ihre Wohnungen zurückkonnten.

