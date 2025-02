POL-HI: Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter in Alfeld

Hildesheim (ots) - Sarstedt (Sti) - In der Nacht von dem 21.02.2025 auf den 22.02.2025 haben unbekannte Personen ein Fenster einer Bäckerei aufgehebelt. Die tatbetroffene Bäckerei befindet sich in dem Gebäude eines Lebensmitteldiscounters in der Voss-Str. Nachdem der oder die Täter das Fenster gewaltsam geöffnet haben, wurde das Gebäude jedoch nicht betreten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, ...

