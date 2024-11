POL-NOM: Ladendiebstahl

Uslar (ots) - Uslar, (go), Wiesenstraße, Mittwoch, der 13.11.2024, 11:15 Uhr. Eine 78- jährige PKW Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil befuhr die Wiesenstraße in Richtung Alleestraße. Auf Höhe der Unfallstelle beabsichtigte eine 67- jährige PKW Fahrerin, ebenfalls aus einem Uslarer Ortsteil, vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in die Wiesenstraße einzubiegen. Das übersah die 78- jährige und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe ...

mehr