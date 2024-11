Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Apotheke, Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37589 Kalefeld, Hauptstraße 52, Apotheke in Echte. Zeitraum: Mittwoch, 13.11.2024, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 14.11.2024, 07:30 Uhr. Unbekannte Täterschaft suchte die Ortschaft Echte auf und drang gewaltsam in die Apotheke in Echte ein. Es wurden brachial Türen und Fenster angegangen. Vermutlich wurden die Täter bei der weiteren Tatausführung (Medikamenten.-Betäubungsmitteldiebstahl)gestört, Ermittlungen zum Umstand und Diebesgut dauern an. Anwohner aus Echte und insbesondere aus der Hauptstraße bzw. Lieferanten und Zeitungsausträger werden gebeten, verdächtige Beobachtungen von Personen und Fahrzeugen, auch an den Vortagen, an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell