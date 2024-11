Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Aufmerksamer Zeuge klärt Unfallflucht auf

Northeim (ots)

37154 Northeim, Zwinger, Mittwoch, 13.11.2024, 18.10 Uhr

NORTHEIM (mil)

Zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz am Zwinger in Northeim kam es am Mittwochnachmittag. Ein 79-jähriger Mann wollte mit seinem Pkw aus einer Parklücke ausparken und stieß dabei gegen den Pkw des 43-jährigen Geschädigten, welcher ebenfalls auf dem Parkplatz geparkt stand. Anschließend entfernte sich der 79-jährige Mann vom Unfallort.

Ein 21-jähriger Zeuge beobachtete den Verkehrsunfall und hinterließ dem Geschädigte eine Nachricht am Fahrzeug. Im weiteren Verlauf konnte der Unfallverursacher ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er muss sich nun wegen dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500,00 Euro.

