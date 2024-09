POL-PDLD: Landau - Zwischenfall im Linienbus

Landau (ots) - Am 04.09.2024 wurde der Polizeiinspektion Landau gegen 15:50 Uhr eine männliche Person gemeldet, welche auf einem Gehweg im Luitpoldpark in Landau an ihrem erigierten Glied manipulieren würde. Die Person konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Bereits am 25.08.2024 kam es zu einem ähnlichen Vorfall ...

mehr