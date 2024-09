POL-PDLD: Maikammer - Verkehrsrowdy gesucht

Annweiler (ots) - Am 03.09.24, zwischen 16.00-16.15 Uhr kam es in Annweiler, auf dem Parkplatz des Krankenhauses, zu einer Unfallflucht. Ein dort geparkter roter Fiat 500, wurde erheblich an der Fahrertür beschädigt, es konnten weiße Lackanhaftungen festgestellt werden. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen bitte bei der Polizei in Annweiler melden. Rückfragen bitte an: Polizeiwache Annweiler Pressestelle Telefon: 06346 9646252520 ...

