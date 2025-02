Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 27.02.2025

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an einer Gebäudetür in Clausthal-Zellerfeld

In der Nacht von Mittwoch dem 26.02.2025 auf Donnerstag dem 27.02.2025 kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Gebäudetür in der Adolph-Roemer-Str. 4 in Clausthal-Zellerfeld. Dabei wurde die äußere Verglasung der Gebäudetür durch einen bislang unbekannten Täter zerstört. Die Polizei bittet Personen, die Beobachtungen hinsichtlich des Tathergangs oder sonstige Hinweise geben können, sich mit dem Polizeikommissariat Oberharz, unter der Rufnummer 05323-95310, in Verbindung zu setzen.

Köhler, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell