POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 26.02.2025

Mit einem nicht zugelassenen und nicht versteuerten Pkw, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren, war am Dienstagmorgen ein 31-jähriger Langelsheimer, der zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, in Goslar unterwegs.

Gegen 8 Uhr wurde der Seat Ibiza von einer Polizeistreife auf der Okerstraße kontrolliert. Der Fahrer konnte keinen Führerschein aushändigen und räumte ein, keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Die weitere Überprüfung ergab, dass die angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren und der Seat bereits seit November 2024 außer Betrieb gesetzt ist.

Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und dem 31-Jährigen, der sich jetzt in diversen Strafverfahren verantworten muss, das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.

Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 82 in Goslar ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Gegen 8.35 Uhr fuhr ein 18-jähriger Goslarer mit einem Skoda Citigo auf dem Zwingerwall in Richtung Reiseckenweg. Etwa in Höhe der Einmündung Am Stollen bremste der vor ihm fahrende Skoda Roomster eines 41-jährigen Mannes aus Göttingen verkehrsbedingt ab. Dies erkannte der Seat-Fahrer zu spät, so dass er auf den Roomster auffuhr. Durch den Aufprall wurde dieser auf den davor befindlichen VW Passat eines 23-jährigen Mannes aus Clausthal-Zellerfeld geschoben.

Die Fahrzeugführer blieben unverletzt, an den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 11.000 Euro.

Während der Sachverhaltsaufnahme wurden bei dem 18-jährigen Unfallverursacher Anzeichen auf eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln festgestellt, die dieser auch einräumte. Nach einem positiven Test wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

An zwei Stellen im Landkreis Goslar kontrollierte die Polizei am Dienstag die Geschwindigkeit.

Auf der Lautenthaler Straße in Seesen wurde die Geschwindigkeit in der 30 Km/h-Zone nahe der dortigen Schule gemessen. Fünf Überschreitungen wurden festgestellt, die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 56 Km/h.

Im Goslarer Ortsteil Oker verzeichnete die Polizei auf der Halberstädter Straße acht Geschwindigkeitsüberschreitungen. Hier waren 126 Km/h bei erlaubten 70 der Höchstwert. Weiterhin wurden ein Verstoß gegen Führerscheinauflagen, 57 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten sowie ein Gurtmuffel registriert.

