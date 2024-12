POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.12.2024.

Peine (ots) - In der Nacht vom 01.12. auf den 02.12. kam es auf dem Peiner Weihnachtsmarkt zu einem Diebstahl aus einem Kühlwagen. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht das Vorhängeschloss gewaltsam aufgebrochen und anschließend Lebensmittel und Getränke gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei in Peine unter 05171-9990 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

