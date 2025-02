POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 24.02.2025

Goslar (ots) - Einbruch in Wohnung zur Tageszeit Am Samstag den 22.02.2025 kam es im Zeitraum zwischen 9.00-13.10 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Amsbergstraße in Bad Harzburg. Während der kurzzeitigen Abwesenheit der Bewohner dringen bislang unbekannte Täter gewaltsam in den Wohnraum ein und durchsuchen die Räume nach möglichen Diebesgut. Mit dem Diebesgut verlassen die Täter den Tatort schließlich ...

