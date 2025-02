Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 22.02.2025

Goslar (ots)

Seesen

Am 21.02.2025 kam es gegen 21:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bismarckstraße in Seesen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein noch zur Zeit unbek. Fahrzeugführer mit einem PKW Renault innerorts die Bismarckstraße in Rtg. Herrhausen. Aus noch ungeklärter Ursache kam der PKW im Kurvenbereich kurz vor der Bergstraße auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden PKW Skoda einer 61jährigen Seesenerin. Die Seesenerin wird bei dem Unfall schwer verletzt. Der Fahrzeugführer des Verursacherfahrzeugs entfernt sich unerlaubt fußläufig von der Unfallstelle. Aufgrund der zunächst durch die Rettungskräfte angenommen lebensbedrohlichen Verletzungen der 61jährigen wurde parallel zur polizeilichen Unfallaufnahme durch das PK Seesen, ein Unfallgutachter mit der Unfallursachenermittlung beauftragt und die Unfallstelle mittels Photoscanverfahren vermessen und fotografiert. Bei der Unfallaufnahme werden zwei weitere beschädigte PKW festgestellt, welche auf Höhe des Unfallortes am Fahrbahnrand geparkt standen. Die direkt am Unfallgeschehen beteiligten Fahrzeuge wurden sehr stark beschädigt (Totalschaden) und mussten von der Unfallstelle mittels Abschlepper verbracht werden. Die geparkten PKW wurden leicht beschädigt. Gesamtschaden ca. 20.000,- Euro. Während der Unfallaufnahme meldet sich ein möglicher Unfallverursacher über Notruf und räumt eine Beteiligung ein. Eine Funkstreife aus Goslar sucht die Person umgehend auf. Bei der Überprüfung werden zwei männl. Personen (36 J. und 32 J.) in der Wohnung angetroffen, welche beide im Verdacht stehen den Verursacher-PKW geführt zu haben. Bei beiden Personen kann Alkoholgeruch festgestellt werden. Es wurden Blutentnahmen angeordnet und die Führerscheine sichergestellt. Des Weiteren wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Durch die intensive Verkehrsunfallaufnahme musste die Bismarckstraße kurzzeitig voll gesperrt werden. Am Unfallort waren neben Rettungskräften und der Polizei Seesen auch die freiwillige Feuerwehr Seesen und ein Unfallgutachter.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell