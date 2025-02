POL-GS: Pressemitteilung Polizei Seesen vom 21.02.2025

Goslar (ots) - St. Andreasberg. Einbruchsdiebstahl In der Zeit vom 09.02.2025, 16:00 Uhr bis zum 11.02.2025, 14:00 Uhr gelangte ein bisher unbekannter Täter über ein Baugerüst, in dem zur Tatzeit aufgrund der Baumaßnamen offenen Dachboden, des Museums "Grube Samson" in St. Andreasberg. Vom Dachboden aus gelangt man dann auch in die anderen Räume des Museums. Aus ...

mehr