POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage vom 18.02.2025

Goslar (ots) - Am vergangenen Wochenende brachen bislang unbekannte Tatverdächtige in eine Tagesstätte in Goslar ein. Der oder die Täter gelangten zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen gewaltsam in das Objekt in der Wallstraße und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut, welches sie offensichtlich nicht erlangten. Anschließend entkamen sie unerkannt. ...

mehr