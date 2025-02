Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 18.02.2025

Goslar (ots)

Am vergangenen Wochenende brachen bislang unbekannte Tatverdächtige in eine Tagesstätte in Goslar ein.

Der oder die Täter gelangten zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen gewaltsam in das Objekt in der Wallstraße und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut, welches sie offensichtlich nicht erlangten. Anschließend entkamen sie unerkannt.

Die Kripo Goslar führt ein Ermittlungsverfahren und fragt nach Beobachtungen, die mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnten. Für Hinweise steht die Rufnummer (05321) 3390 zur Verfügung.

In einem Mehrfamilienhaus in Seesen kam es am Montagnachmittag zu einem Brand in einer Küche.

Aus bislang nicht geklärter Ursache entstand in einer Küche einer Wohnung in der Jacobsonstraße 34 ein Feuer, das durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Die Bewohner wurden evakuiert, nach aktuellem Erkenntnisstand wurde niemand verletzt.

Der unmittelbare Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren zur Entstehung des Feuers eingeleitet. Das Objekt ist aktuell nicht bewohnbar.

