Ein Sattelzug brannte am Mittwoch auf der A8 bei Gruibingen.

Gegen 18.30 Uhr fuhr ein Lkw auf der A8 in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Mühlhausen und Aichelberg, bei km 163, bemerkte der Fahrer Rauch in seiner Kabine. Der Fahrer schaffte es gerade noch auf den Standstreifen. Dabei atmete er Rauchgase ein. Der Lkw-Fahrer konnte noch aus dem Führerhaus klettern und sich in Sicherheit bringen. Der Rettungsdienst war vor Ort und versorgte den Verletzten. Der MAN fing Feuer und brannte aus. Das Feuer griff auch auf den Auflieger über und zerstörte Teile der Getränkeladung. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Das Feuer war kurz nach 19 Uhr aus. Die Ursache ist noch unklar. Vermutlich dürfte ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst haben. Ein Abschlepper barg den Lkw mit polnischer Zulassung. Die Höhe des Schadens am Lkw, Auflieger und der Ladung ist noch unklar. Während der Einsatzmaßnahmen wurde die A8 in Richtung Stuttgart zunächst komplett gesperrt. Gegen 20 Uhr lief der Verkehr auf einem Fahrstreifen am Brandort vorbei. Nachdem die Bergung des Lkw und die Einsatzmaßnahmen abgeschlossen waren, konnte die Autobahn um 1.30 Uhr wieder voll befahren werden.

