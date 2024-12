Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Altreifen und Kabelummantelungen im Wald bei Erbach entsorgt

Bei Ermittlungen wegen einer Umweltstraftat hofft die Polizei jetzt auf Zeugenhinweise.

Ulm (ots)

Bereits am 25. November fielen einem Zeugen rund 65 Autoreifen sowie mehrere Müllsäcke mit zerschnittenen Kabelummantelungen in einem Waldgebiet auf. Das befindet sich zwischen Erbach und der Ortschaft Bach, ca. 500 m nördlich der Landstraße 240. Die Reifen und die Säcke hatten Unbekannte am Waldrand des Flurstücks "Viereckschanze Erbach" abgelagert. Wer die Reifen dort entsorgte und in welchem Zeitraum das Geschehen ist, ist nicht bekannt. Bisherige Ermittlungen der Beamten von Gewerbe und Umwelt Ulm verliefen ohne Erfolg, weshalb die Spezialisten jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung hoffen. Wer jemanden beim Abladen der Reifen und der zerschnittenen Kabelummantelungen beobachtet hat, sich an einen größeren Transporter im Waldgebiet erinnert oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte bei der Abteilung Gewerbe und Umwelt Polizei Ulm unter der Telefon-Nr. 0731/188-3812 melden. Nun muss der Bauhof der Stadt Erbach für die Entsorgung aufkommen.

Hinweis der Polizei: Müll gehört nicht in die Natur. In Wald und Flur kann er für Pflanzen und Tiere sehr gefährlich werden. Deshalb ist es auch verboten, den Müll einfach in die Gegend zu werfen. Dafür drohen teils hohe Bußgelder. Die Polizei verfolgt diese Verstöße mit Nachdruck.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

