Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ballendorf - Einbruch in Bank

Mit Beute flüchteten Einbrecher am Dienstagfrüh in Ballendorf.

Ulm (ots)

Kurz nach 3.30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Bankfiliale in der Ortsmitte. Sie drangen über eine Nebeneingangstür in das Gebäude ein. Im Innern hebelten sie mehrere Türen bis hin zum Vorraum des Geldausgabeautomaten auf. Die dort befindliche Überwachungskamera wurde sofort erkannt und zur Seite gedreht. In der weiteren Folge öffneten die Einbrecher mit einem Trennschleifer das Metallgehäuse des Automaten und entnahmen daraus wohl Bargeld. Die Höhe ist allerdings noch unklar und muss die Polizei noch ermitteln. Auf ihrer Flucht versprühten sie noch einen Feuerlöscher und richteten dadurch zusätzlichen Schaden im Gebäude an. Der Polizeiposten Langenau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen in der Nacht auf Dienstag Verdächtiges in der Straße Brunnenplatz aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07345/92900 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

++++2349939(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell