POL-UL: (UL) Schelklingen - Ladendiebin gestellt

Eine 22-Jährige packte am Dienstag in Schelklingen ihrem Einkaufstrolley randvoll mit Süßigkeiten und Kosmetika.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr hielt sich die Frau in einem Lebensmittelgeschäft in der Ehinger Straße auf. Dort steckte die 22-Jährige mehrere weihnachtliche Süßigkeiten und Kosmetika in ihren mitgeführten Einkaufstrolley. Das sah eine Zeugin. Die Frau sei allerdings nicht mit ihrem vollgepackten Einkaufstrolley an der Kasse vorbeigegangen, sondern versuchte das Geschäft über den Eingangsbereich zu verlassen, so die Polizei. Denn als eine Kundin das Geschäft betreten und sich die automatische Zugangsschranke geöffnet hatte, wollte die 22-Jährige aus dem Markt offenbar unbemerkt flüchten. Mit den aufmerksamen Zeugen hatte die Diebin allerdings wohl nicht gerechnet. Denn die hatten sich dort postiert und die Frau auf der Flucht gestellt. Wie die Zeugen weiter berichten, zeigte sich die Frau zunächst uneinsichtig und schrie lauthals herum. Nachdem sich die mutmaßliche Ladendiebin wieder beruhigt hatte, wurde sie zur weiteren Klärung ins Büro gebeten. Die Polizisten fanden bei der Durchsuchung das Diebesgut im Wert von rund 250 Euro. Auf die 22-Jährige kommt nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls zu.

